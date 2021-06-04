Sahibinden 40.000 ve 100.000 TL'ye alınabilecek 2. el arabalar! Cüzdanını düşünen vatandaşlar bu otomobillere yöneliyor!

Özellikle son 2 sene içinde otomobil fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri daha ekonomik modellere yönlendiriyor. Psikolojik sınır kabul edilen 100.000 TL'lik bir bütçe ile hangi modellerin tercih edilmesi gerektiği hususu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Baz modeller, bayanlara yönelik modeller, az yakan modeller, SUV modeller, aile sedanları, otomatik vitesli modeller ve geniş aile için uygun modeller gibi ülkemizde en fazla göz önünde bulundurulan kriterleri temel alarak bir derleme yaptık. Ayrıca siz okuyucularımızı ikinci el araba alma konusunda bilinçlendirebileciğimizi düşündüğümüz bir haber hazırladık.

04.06.2021 08:42 - Son Güncelleme: 04.06.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





