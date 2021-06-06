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İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Dünyayı esir alan koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi 2.el araba fiyatlarını da uçurdu. Araba almak isteyenler bu kez en ucuz otomobil araştırmasına girdi. Peki, Türkiye'nin en uygun ucuz sıfır araba modelleri hangileri? Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

06.06.2021 10:13 - Son Güncelleme: 06.06.2021 10:14
İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran ayı ile birlikte artış yaşandı. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki volatilite de etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Kredi faizlerinin düşmesiyle sıfır araca olan talep arttı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Spot piyasasına yönelik araştırmalar yapan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak, daha yüksek fiyatlara '2. el sıfır' olarak satanlara, 'spotçu' dediklerini söyleyerek, bazı galeriler bayilerden sıfır aracı alıp plaka takarak çok yüksek ücrete sıfır gibi sattığını dile getirdi.

İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

"İKİNCİ ELDE SATILAN SIFIR ARAÇTAN UZAK DURUN"
Bayilerin araç satarken kişilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Pandemi sürecinde otomobil fabrikaları üretime ara verdi, araç tedariği sıkıntısı oluştu ve ikinci el piyasasında fiyatlar arttı.

İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Bazı sıfır araç satan yapılar, kısa zaman karına aldanıp, spotçulara araç tedarik etmektedir. Vatandaş kesinlikle ikinci elde satılan sıfır araçlardan uzak durmalıdır.

İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Markaların ve bayilerin de araç sattıkları kişilere dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.