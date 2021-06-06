İşte en ucuz sıfır otomobiller! Bu fırsatı kaçıran bin pişman! Citroen, Fiat, Ford, Renault, Honda, Hyundai…

Kredi faizlerinin düşmesiyle sıfır araca olan talep arttı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Spot piyasasına yönelik araştırmalar yapan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak, daha yüksek fiyatlara '2. el sıfır' olarak satanlara, 'spotçu' dediklerini söyleyerek, bazı galeriler bayilerden sıfır aracı alıp plaka takarak çok yüksek ücrete sıfır gibi sattığını dile getirdi.