359 bin TL'ye 7 bin TL İNDİRİMLİ 0,99 FAİZLE araba! ŞUBAT 2023 en çok satanlar! Bu modeller PEYNİR EKMEK gibi gidiyor! Clio, Hyundai, Dacia, Citroen...
2023 sıfır otomobil fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Araba almak isteyenler yapılan güncel kampanyalı fiyat listelerin yakından takip ediliyor. Şubat ayı sonrası sıfır otomobillerde yapılan kampanyalar büyük ilgi çekti. 359 bin TL'ye sıfır otomobil kampanyasını görenler galerilere akın etti. Peki, en uygun sıfır otomobiller neler? 2023 Şubat Hyundai, Opel, Toyota fiyatları ne kadar? İşte sıfır otomobil kampanyaları ve fiyat listesi...
Sıfır otomobil fiyatları ve kampanyaları en merak edilenler arasında yerini aldı. 359 bin TL'ye fyat performans olarak oldukça beğenilen Hyundai i10 modelinin kampanyası ise büyük ilgi çekti. Peki, en uygun sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte Hyundai, Toyota, Opel, Peugeot, Renault, Kia, Citroen sıfır otomobil fiyat listesi...
HYUNDAİ 2023 ŞUBAT AYI KAMPANYALARI
-Hyundai i10 modellerinde Şubat ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %1,99' dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.
-2023 model Hyundai i20 modellerinde 7.000 TL indirim sunuluyor. Dilerseniz kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden de yararlanabilirsiniz.
-Şubat ayı kampanyası kapsamında Hyundai Elentra model araç alımlarında %0,99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Hyundai Elentra modelleri 748.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
-Hyundai Bayonlar'da 6 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. 2023 Hyundai Bayon modellerine 519.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
-Hyundai Kona modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Yeni TUCSON modellerinde 6 ay ertelemeli %1,89 faiz oranlı krediden faydalanabilirsiniz.