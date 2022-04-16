300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı
Yerli ve milli TOGG'a sayılı günler kala özel hazırlığa başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı. Bakan Varank, "Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık" dedi.
16.04.2022 16:20 - Son Güncelleme: 16.04.2022 16:20
2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.
Bakan Varank, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız.Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun!" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.