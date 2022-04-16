RAMAZAN İMSAKİYE
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300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

Yerli ve milli TOGG'a sayılı günler kala özel hazırlığa başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı. Bakan Varank, "Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık" dedi.

16.04.2022 16:20 - Son Güncelleme: 16.04.2022 16:20
300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor.

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300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını başvuruya açtıklarını bildirdi.

300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

Bakan Varank, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız.Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun!" dedi.

300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

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