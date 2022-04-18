Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu Trafik Sigortası ne kadar arttı?
Arabası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası ile ilgili birçok konu merak ediliyor. 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek olan 'Zorunlu Trafik Sigortası'nda otomobiller için 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları aylık yüzde 2,25 oranında artacak. Trafik sigortasının fiyatı ne kadar arttı? İşte detaylar...
Şubat'ta yüzde 20 zamlanan zorunlu trafik sigortasına her ay yüzde 2,25 otomatik zam yapılacak. Özellikle arabası olanlar trafik sigortalarındaki yeni artış ile ilgili detayları merak ediyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı. İşte 'rekor zam' olarak ifade edilen fiyat artışı ile ilgili ayrıntılar...
Çıkan haberlere baktım; 'rekor zam' diyen de var, 'her ay zam yapılacak' diyen de var, 'trafik sigortasının fiyatı uçtu' diyen de var. Doğru; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primine yaptıkları artış oranını yüzde 2.25 olarak belirledi. Konuyu biraz daha açayım ki, daha net anlaşılsın.
REKOR ZAM MI GELDİ?
Halen bilmeyen varsa diye bir kere daha yazayım; trafik sigortasında uygulanacak tavan primi illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre SEDDK belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor.
SEDDK, sene başlarında, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda aylık primlerini artırabiliyor. Beş yıldır uygulama böyle. Mesela, 2020 yılında SEDDK, sigorta şirketlerine her ay yüzde 1.5 artış hakkı tanırken, 2021 yılında bu oranı yüzde 1'e düşürdü.
2022'nin başında ise SEDDK, trafik sigortası fiyatına, şubat ayında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 20'lik artış yapılmasına karar verdi; şirketlere de primlerini her ay yüzde 1.5 artırma hakkı tanıdı. Geçen günlerde yeni bir düzenleme daha yapıldı ve aylık yüzde 1.5'luk oran mayıs ayı başından itibaren aylık yüzde 2.25'e çıkartıldı.