Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu Trafik Sigortası ne kadar arttı?

Çıkan haberlere baktım; 'rekor zam' diyen de var, 'her ay zam yapılacak' diyen de var, 'trafik sigortasının fiyatı uçtu' diyen de var. Doğru; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primine yaptıkları artış oranını yüzde 2.25 olarak belirledi. Konuyu biraz daha açayım ki, daha net anlaşılsın.