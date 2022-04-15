Tesla’yı sarsan tedbir! 40 bin araç kayıp

Tesla'nın Şanghay fabrikası Çin pazarı için otomobil üretiyor. Fabrika, başta Almanya ve Japonya için de önemli bir ihracat merkezi olarak görev yapıyor. Çin Binek Araçlar Birliği verilerine göre, Tesla Şubat ayında 33 bin 315'i ihracat olmak üzere 56 bin 515 araç teslim etti.