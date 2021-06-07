0,70 faiz oranıyla araç sahibi olma müjdesi! Beş marka cazip imkanları tek tek duyurdu! Citroen, Renault, Dacia, Honda... Haziran ayında pek çok otomobil markasının sunduğu yeni fırsatlar göze çarpıyor. Citroen, Dacia, Renault, Honda ve Peugeot yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Honda'nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentinde öne çıkan, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranıyla alınabiliyor.