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Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan ve sıfır araç almak isteyenler markaların fiyatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen marka ve modellerden biri olan Fiat Egea'nın hem özellikleri hem de güncel fiyatları merak konusu oldu. Ayrıca 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı da oldukça dikkat çekti, detaylar yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Fiat Egea performans fiyat karşılaştırması yapmak isteyenler için tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.

10.06.2021 14:58 - Son Güncelleme: 10.06.2021 14:58
Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan ve sıfır araç almak isteyenler markaların fiyatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen marka ve modellerden biri olan Fiat Egea'nın hem özellikleri hem de güncel fiyatları merak konusu oldu. Ayrıca 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı da oldukça dikkat çekti, detaylar yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. Fiat Egea performans fiyat karşılaştırması yapmak isteyenler için tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.

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Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

Sıfır araç almak isteyenler buna en kolay şekilde sahip olmak istiyor. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik yönden olumsuz etkilenen vatandaşlar otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Arama motorları üzerinden Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? Fiat Egea özellikleri neler? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor ve ayrıca güncel kampanyalardan biri olan Fiat 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar…

Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

Fiat Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

Fiat Egea fiyatı 2021 ne kadar? 12 ay vade yüzde 0,99 faizle 50.000 TL fırsatı! İşte Fiat Egea özellikleri, fiyatları…

2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:

Nisan: 142 bin 900 TL
Mayıs: 146 bin 900 TL
Haziran:Haziran: 157 bin 900 TL