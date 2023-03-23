270.000 TL'ye sıfır otomobil! Araç alacakların yeni gözdesi! O model artık Türkiye'de! En ucuz sıfır araba....
Türkiye'de en uygun fiyatlı sıfır otomobillere olan ilgi oldukça arttı. Türkiye'ye gelecek o model ise oldukça uygun fiyata satılacak. 270 bin TL'ye satılacak model için açıklama geldi. İşte araba alacakların yeni gözdesi...
23.03.2023 13:48 - Son Güncelleme: 23.03.2023 13:49
CHANGAN TÜRKİYE'DE
Sosyal medyada Çin piyasasındaki en büyük otomobil devlerinden Changan'ın Türkiye pazarında yer alacağı iddia edildi.
Eğer bu model Türkiye'ye gelirsa piyasanın en uygun fiyatlısı olarak satılacak. 270 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.