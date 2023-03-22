2023 Mart en ucuz elektrikli araçlar! Son gün 31 MART! 5.200 TL taksitle SIFIR OTOMOBİL fırsatı! Araba almak isteyenler sıraya girdi...

En ucuz sıfır elektrikli otomobiller araba almak isteyenlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda popüler hale gelen küçük elektrikli araçlar hem küçük olması hem de uygun fiyata satılmasıyla en çok tercih edilenler arasında yer almaya başladı. İşte 2023 Mart ayına özel sunulan kampanyalar ve 5.200 TL taksitle alabileceğiniz araçlar...