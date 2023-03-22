2023 Mart en ucuz elektrikli araçlar! Son gün 31 MART! 5.200 TL taksitle SIFIR OTOMOBİL fırsatı! Araba almak isteyenler sıraya girdi...
Elektrikli araç kampanyaları oldukça merak ediliyor. Citroen başta olmak üzere birçok marka mart ayına özel fiyatlarını duyurdu. İşte en uygun fiyatlı elektrikli araç fiyatları.
En ucuz sıfır elektrikli otomobiller araba almak isteyenlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda popüler hale gelen küçük elektrikli araçlar hem küçük olması hem de uygun fiyata satılmasıyla en çok tercih edilenler arasında yer almaya başladı. İşte 2023 Mart ayına özel sunulan kampanyalar ve 5.200 TL taksitle alabileceğiniz araçlar...
Öne Çıkan Özellikler
Citroen Ami, iki kişilik tamamen elektrikli bir mikro otomobil olarak 2020'de tanıtıldı.
5,5 kWh bataryası ile Citroen Ami'nin menzili yalnızca 75 kilometre.
Citroen Ami, 45 km/s hıza 10 saniyede ulaşabiliyor.
Citroen Ami Türkiye fiyatı 219 bin TL seviyesinde. Ami'nin Avrupa fiyatı ise teşviklerle 6.900 avro.
8 beygir gücündeki Citroen Ami'nin seri üretimi Fas'ta gerçekleştiriliyor.