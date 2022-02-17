Yerli otomobil TOGG için dev özellik! TOGG dünyanın en iyileriyle görüşüyor
Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor.... 2022 yılında banttan indirilmesi 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobile müthiş bir özellik daha kapıda. Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren dünyadaki üç şirketten biri olarak bilinen Türk şirket TOGG ile görüşme aşamasında. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor. İşte TOGG son dakika haberleri...
17.02.2022 14:43 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:43
AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında. Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.
30 yılı aşkın bir süredir optik yansıtma ve görüntüleme teknolojilerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in geliştirdiği gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram teknolojisi, sürücünün görüş açısındaki bütün unsurları derinlikleriyle tespit edebilen bir özelliğe sahip.
Amaçlarının otomotiv sektöründe AR HUD pazarını domine etmek olduğunu dile getiren CY Vision CEO'su Orkun Oğuz, "AR HUD'da dünyada şu anda 3 tane şirket yarışıyor ama ilk defa biz nihai ürünümüzü sergiledik.