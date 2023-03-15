235 TL'YE FULL DEPO! TOGG BATARYA KAPASİTESİ | TOGG batarya fiyatı, ömrü ne kadar? T10X uzun menzili kaç km, nasıl şarj edilecek?
TOGG T10X batarya fiyatı hakkında araştırmalar hızlandı. Yarın ön siparişlerin başlayacak olması sebebiyle TOGG batarya ömrü, kapasitesi ve birçok detay merak ediliyor. 5 farklı renk seçeneği ve şık tasarımıyla büyük ilgi çeken yerli otomobil için heyecan dorukta. Peki, TOGG batarya fiyatı ne kadar? TOGG T10X menzili kaç km? İşte detaylar...
TOGG BATARYA ÖMRÜ NE KADAR?
Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.
TOGG MENZİLİ KAÇ KM?
Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.
Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).