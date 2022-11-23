Vav TV İzle
Haberler Otomobil 230 BİN TL'ye SGK'dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...

230 BİN TL'ye SGK'dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...

2. el otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından SGK tarafından paylaşılan ikinci el icralık araç fiyatları da oldukça dülştü. Araba satın almak isteyen binlerce kişi SGK tarafından paylaşılan güncel ilanları takip ediyor. Son olarak gelen güncelleme ile birçok aracın uygun fiyatı dikkat çekti. İşte SGK'dan satılık ucuz araçlar...

takvim.com.tr
23.11.2022 17:25 - Son Güncelleme: 23.11.2022 17:25
230 BİN TL’ye SGK’dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...

SGK tarafından satışa konulan ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İşte uygun fiyatlı 2. el otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
230 BİN TL’ye SGK’dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...
İlan Numarası 19151
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Renault
Model Yılı 2010
Motor
Plaka 34HD0929
Satışa Esas Bedeli 230.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-11-23
İkinci İhale Tarihi 2022-11-24
İhale Başlangıç Saati 11:30
İhale Bitiş Saati 11:35
230 BİN TL’ye SGK’dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...
İlan Numarası 19179
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Skoda
Model Yılı 2007
Motor
Plaka 34BM913
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL
Teminat Bedeli 10.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-11-28
İkinci İhale Tarihi 2022-11-29
İhale Başlangıç Saati 11:50
İhale Bitiş Saati 11:55
230 BİN TL’ye SGK’dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...
lan Numarası 19308
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Peugeot
Model Yılı 2004
Motor
Plaka 34AN4672
Satışa Esas Bedeli 140.000,00 TL
Teminat Bedeli 7.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-12-21
İkinci İhale Tarihi 2022-12-22
İhale Başlangıç Saati 10:40
İhale Bitiş Saati 10:45
230 BİN TL’ye SGK’dan satılık 2010 model Renault Clio! 2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı...
İlan Numarası 19055
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2009
Motor
Plaka 06 GVP 15
Renk Gri
Satışa Esas Bedeli 180.000,00 TL
Teminat Bedeli 9.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-11-17
İkinci İhale Tarihi 2022-11-23
İhale Başlangıç Saati 11:20
İhale Bitiş Saati 11:25
SON DAKİKA