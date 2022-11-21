1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK! ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar!

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; Yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.