ÖTV matrah güncellemesi sonrası yeni araç fiyatları! Fiat Egea, Renault Clio Kasım 2022 güncel fiyat listesi... Hangi araba ne kadar oldu?
ÖTV matrahı düzenlemesi araba alacaklar tarafından heyecanla beklenirken düzenleme 24 Kasım itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bazı otomobillerde 40 bin lira ve üzeri yaşanan düşüş araba hayali kuranalrı heyecanlandırdı. Vatandaşlar otomobillerin tyeni fiyatlarını merak ediyor. Sizler için matrah düzenlemesi sonrası indirimli otomobil fiyatlarını hesapladık. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası yeni 0 otomobil fiyatları...
ÖTV matrahı milyonlar tarafından heycanla bekleniyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yeni otomobil fiyatları ortaya çıktı. Birçok araçta 40 bin - 100 bin TL'ye kadar düşüş yaşanıyor.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV Matrah oranları:
Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;
ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı
ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı
ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı
ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı
Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı
Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler
- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler
- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı
- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı