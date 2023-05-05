185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...
Sıfır kilometre otomobil fiyatları son dönemde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Elektrikli araçlar da bu talebin artmasına paralel olarak dikkat çekiyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03, en uygun sıfır araçlar arasında yer alıyor. Bu araçlar, uygun fiyatlarıyla birlikte çevre dostu olmalarıyla da öne çıkıyorlar.
05.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:50
Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobilleri merak ediliyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03 fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Sıfır araç almak isteyenler en uygun elektrikli sıfır araç fiyatları için arama motorlarına yöneldi. İşte en ucuz elektrikli araba fiyatları...