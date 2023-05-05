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Haberler Otomobil 185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

185.992, 799.000, 259.500 TL'ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Sıfır kilometre otomobil fiyatları son dönemde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Elektrikli araçlar da bu talebin artmasına paralel olarak dikkat çekiyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03, en uygun sıfır araçlar arasında yer alıyor. Bu araçlar, uygun fiyatlarıyla birlikte çevre dostu olmalarıyla da öne çıkıyorlar.

takvim.com.tr
05.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:50
185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobilleri merak ediliyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03 fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Sıfır araç almak isteyenler en uygun elektrikli sıfır araç fiyatları için arama motorlarına yöneldi. İşte en ucuz elektrikli araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

CITROEN AMI

259.500 TL

185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Mayıs ayına özel aylık 5.200 TL taksit fırsatıyla satışa sunuluyor. 24 ay vadeli 100.000 TL tutarındaki krediler için geçerlidir.

185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

LEAPMOTOR TÜRKİYE'DE

7 yıl önce Çin'de kurulan ve kısa sürede global pazara açılan Leapmotor, ilk olarak 2020 yılında satışa sunduğu ve insanların özellikle şehir içi ulaşımda tercih ettiği küçük boyutlu T03 modelini Türkiye'ye getirdi.

185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Bu modelin lansman fiyatı ise 799 bin TL.

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