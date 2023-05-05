185.992, 799.000, 259.500 TL’ye SIFIR OTOMOBİL! Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili! Citroen Ami, RKS M5, Leapmotor T03 GÜNCEL FİYAT listesi...

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobilleri merak ediliyor. RKS M5, Citroen Ami ve Leapmotor T03 fiyat listesi için araştırmalar hızlandı. Sıfır araç almak isteyenler en uygun elektrikli sıfır araç fiyatları için arama motorlarına yöneldi. İşte en ucuz elektrikli araba fiyatları...