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Haberler Otomobil 2022'nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

2022'nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

2022 yılının en çok satanları, en ucuzları ve en pahalı arabaları belli oldu. Otomobillere büyük ilgi duyan milyonlarca kişi geçen senenin en iyilerini merak ediyor. İşte 2022 yılının en çok konuşulanları...

takvim.com.tr
09.01.2023 17:21 - Son Güncelleme: 09.01.2023 17:21
2022’nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

Geçen senenin en çok konuşulan araçları belli oldu. İşte en pahalı, en ucuz ve en çok satan arabalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022’nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

EN ÇOK SATILAN ARABA

En çok satılan araba Fiat Egea Sedan oldu 68 bin 779 adet satan Sedan C sınıfında da lider konumda.

2022’nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

EASY 1.4 FİRE 95 HP

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 364.900 TL

EASY 1.4 FİRE 95 HP PLUS PAKETLİ

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 379.500 TL

EASY 1.3 M.JET 95 HP

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 515.900 TL

EASY 1.3 M.JET 95 HP PLUS PAKETLİ

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 532.400 TL

EASY 1.6 M.JET 130 HP DCT

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 622.900 TL

EASY 1.5 T4 HİBRİT 130 HP AT

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 673.900 TL

URBAN 1.4 FİRE 95 HP

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 391.900 TL

URBAN 1.3 M.JET 95 HP

KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 548.900 TL

2022’nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

EN ÇOK SATAN HİBRİT

En çok satılan hibrit araba ise Toyota Corolla Hybrid oldu. Satış sayısı 6 bin 704.

2022’nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!

OCAK 2023 COROLLA CROSS HYBRİD FİYAT LİSTESİ

1.5 Hybrid Dream e-CVT 877.300 TL

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 895.500 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 928.400 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.037.300 TL

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