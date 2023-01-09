2022'nin en çok satılan, en pahalı ve en ucuz arabaları belli oldu! Sadece o modelden 68 bin 779 tane satıldı!
2022 yılının en çok satanları, en ucuzları ve en pahalı arabaları belli oldu. Otomobillere büyük ilgi duyan milyonlarca kişi geçen senenin en iyilerini merak ediyor. İşte 2022 yılının en çok konuşulanları...
09.01.2023 17:21 - Son Güncelleme: 09.01.2023 17:21
Geçen senenin en çok konuşulan araçları belli oldu. İşte en pahalı, en ucuz ve en çok satan arabalar...
EASY 1.4 FİRE 95 HP
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 364.900 TL
EASY 1.4 FİRE 95 HP PLUS PAKETLİ
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 379.500 TL
EASY 1.3 M.JET 95 HP
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 515.900 TL
EASY 1.3 M.JET 95 HP PLUS PAKETLİ
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 532.400 TL
EASY 1.6 M.JET 130 HP DCT
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 622.900 TL
EASY 1.5 T4 HİBRİT 130 HP AT
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 673.900 TL
URBAN 1.4 FİRE 95 HP
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 391.900 TL
URBAN 1.3 M.JET 95 HP
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI: 548.900 TL