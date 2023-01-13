%99 faizli kredi kampanyası! Ocak fırsatları başladı! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi... 335 bin TL'ye piyasanın en uygun 0 arabası!

Ocak fırsatları otomobil markaları tarafından sunulmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Piyasanın en uygun fiyata satılan arabası birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Hyundai, Renault, Fiat otomobil fiyatları...