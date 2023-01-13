%99 faizli kredi kampanyası! Ocak fırsatları başladı! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi... 335 bin TL'ye piyasanın en uygun 0 arabası!
2023 otomobil kampanyaları başladı. En uygun sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hyundai, Renault ve birçok marka tarafından yeni fırsatlar sunuluyor. İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları...
13.01.2023 12:55 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:56
6 AY ERTELEMELİ 1.89 FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
Hyundai i10 modellerinde Ocak ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %1,89' dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.