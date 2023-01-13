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Haberler Otomobil %99 faizli kredi kampanyası! Ocak fırsatları başladı! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi... 335 bin TL'ye piyasanın en uygun 0 arabası!

%99 faizli kredi kampanyası! Ocak fırsatları başladı! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi... 335 bin TL'ye piyasanın en uygun 0 arabası!

2023 otomobil kampanyaları başladı. En uygun sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hyundai, Renault ve birçok marka tarafından yeni fırsatlar sunuluyor. İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
13.01.2023 12:55 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:56
335 bin TL’ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! 7 BİN TL fiyat düşürdüler! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...

Ocak fırsatları otomobil markaları tarafından sunulmaya başladı. Sıfır otomobil almak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Piyasanın en uygun fiyata satılan arabası birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Hyundai, Renault, Fiat otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
335 bin TL’ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! 7 BİN TL fiyat düşürdüler! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...
HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 67 PS JUMP
344.000 TL
HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 67 PS JUMP AMT
365.000 TL
335 bin TL’ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! 7 BİN TL fiyat düşürdüler! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...
HYUNDAİ İ20 1.4 MPI 6 İLERİ DÜZ MT JUMP
430.500 TL
HYUNDAİ İ20 1.4 MPI 6 İLERİ OTOMATİK AT JUMP
464.500 TL
335 bin TL’ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! 7 BİN TL fiyat düşürdüler! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...
HYUNDAİ YENİ TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 COMFORT DCT
952.000 TL
HYUNDAİ YENİ TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 PRİME PLUS DCT
1.019.000 TL
335 bin TL’ye piyasanın en uygun 0 arabası! Ocak fırsatları başladı! 7 BİN TL fiyat düşürdüler! 2023 Fiat, Renault, Hyundai fiyat listesi...

6 AY ERTELEMELİ 1.89 FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Hyundai i10 modellerinde Ocak ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %1,89' dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.

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