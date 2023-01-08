2022'de en çok satılan otomobil markaları! Mercedes, BMW, Renault, Fiat, Volkswagen, Toyota! Zirvede hangi marka var?
2022 yılı geride kalırken, yıl boyu en çok satılan sıfır otomobil markaları da belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan liste ile en çok satan marka açıklandı. 2022'de Türkiye genelinde en çok satılan marka Fiat olurken, Renault ikinci Toyota ise üçüncü sırada yer aldı. İşte en çok satan markalar...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford izledi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.
Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.
AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi.
Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.
2022 YILINDA EN FAZLA SATIŞ YAPAN OTOMOBİL MARKALARI VE SATIŞ ADETLERİ ŞÖYLE: