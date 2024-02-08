Ford, Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai.. Şubat ayı 0 otomobil fiyat listesi açıklandı! 800 bin TL altındaki son araç

Türkiye'de otomobil pazarı, son dönemde sıfır araçlara yapılan zamların etkisiyle sarsılmaya devam ediyor. Ülkemizde 800 bin TL altında sadece 1 otomobil kaldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük bir artış yaşandı. İşte en ucuz otomobil fiyatları...
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar, Türkiye'de 800 bin TL altında bir otomobil bulma konusunu giderek zorlaştırıyor. Şubat ayı itibarıyla ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobilleri inceledik. İşte en uygun satılık otomobiller...
Hyundai i10 - 780 bin TL
Kia Picanto - 813 bin TL
Fiat Panda - 830 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL