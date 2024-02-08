Ford, Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Hyundai.. Şubat ayı 0 otomobil fiyat listesi açıklandı! 800 bin TL altındaki son araç

Türkiye'de otomobil pazarı, son dönemde sıfır araçlara yapılan zamların etkisiyle sarsılmaya devam ediyor. Ülkemizde 800 bin TL altında sadece 1 otomobil kaldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük bir artış yaşandı. İşte en ucuz otomobil fiyatları...