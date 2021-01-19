2021 model sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Faiz sıfıra indi otomobil fiyatlarında indirim var

2021 yılına girilmesiyle birlikte sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 24 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. İşte Yenişafak'ın haberine göre Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları..