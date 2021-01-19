2021 model sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Faiz sıfıra indi otomobil fiyatlarında indirim var
Otomobil alacak vatandaşlar sıfır otomobil kampanyalarını ve güncel fiyatları yakından araştırıyor. Markalar sıfır otomobil alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 24 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. Peki Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen marka araç fiyatların son durum ne? Hangi otomobil markasında kampanya var? İndirim yapan otomobil markaları neler ve güncel otomobil fiyatları kaç lira? İşte Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları.
19.01.2021 09:01
- Son Güncelleme: 19.01.2021 09:09
2021 yılına girilmesiyle birlikte sıfır araç satın alacaklar da otomobil markalarının kampanyalarını araştırıyor. Markalar sıfır araç alımında belli bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken fiyatlar da ise 24 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. İşte Yenişafak'ın haberine göre Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 yılı sıfır araç kampanyaları..
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