GaleriOtomobil

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahipleri dikkat! 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor. Peki 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 yılı MTV ücretleri...

31.12.2019 10:18 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:28
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor. Peki hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte 1 Ocak 2018'den sonra tescilli 1-3 yaş taşıtların ödeyeceği MTV:

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 51.800'ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 964

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 90.800'ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 1.059

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 90.800'ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 1.156

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motor Gücü: 1.301-1600

Taşıt değeri: 51.800'ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 1.678

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yerli otomobil en iyilere rakip oldu! İşte Türkiye'nin otomobiliyle rakiplerinin kıyaslaması
Yerli otomobil en iyilere rakip oldu! İşte Türkiye'nin otomobiliyle rakiplerinin kıyaslaması