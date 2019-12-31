2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahipleri dikkat! 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor. Peki 2020'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 yılı MTV ücretleri...

31.12.2019 10:18 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





