Yerli otomobil en iyilere rakip oldu! İşte Türkiye'nin otomobiliyle rakiplerinin kıyaslaması

Türkiye'nin otomobili cuma günü Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk kez tanıtıldı. Özellikleri ve şık görünümüyle büyük ilgi çeken yerli otomobil, dünya basını tarafından da manşetlere taşındı. Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinin Tesla'yı korkutabileceğinin altı çizilirken, Almanya da elektrikli otomobil yatırımını Türkiye'nin hamlesinden sonra öne çekti. Peki yerli otomobil ile rakiplerinin kıyaslamasında son durum ne? İşte Türkiye'nin otomobili, Mercedes EQC 4MATIC, Jaguar I-PACE EV400, Tesla MODEL-X, Audi E-TRON 55 QATTRO arasındaki kıyaslama...

30.12.2019 12:12 - Son Güncelleme: 30.12.2019 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





