Yerli otomobil en iyilere rakip oldu! İşte Türkiye'nin otomobiliyle rakiplerinin kıyaslaması
Türkiye'nin otomobili cuma günü Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk kez tanıtıldı. Özellikleri ve şık görünümüyle büyük ilgi çeken yerli otomobil, dünya basını tarafından da manşetlere taşındı. Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinin Tesla'yı korkutabileceğinin altı çizilirken, Almanya da elektrikli otomobil yatırımını Türkiye'nin hamlesinden sonra öne çekti. Peki yerli otomobil ile rakiplerinin kıyaslamasında son durum ne? İşte Türkiye'nin otomobili, Mercedes EQC 4MATIC, Jaguar I-PACE EV400, Tesla MODEL-X, Audi E-TRON 55 QATTRO arasındaki kıyaslama...
Sıradaki heyecanlı bekleyiş ise marka ve model isimleri üzerine. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TOGG yani Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı açıklamaları dikkate alırsak 2020 içinde isim tanıtımı, 2021'de fabrika açılışı ve hemen arkasından 2022'de ilk aracın banttan indirme töreni gerçekleşecek.