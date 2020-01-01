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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

Arama almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması araba alacakların en büyük şartlar arasında yer alır. Vatandaşlar araba alırken konfor kadar sağlamlığa da önem verir. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki hangi otomobiller güvenli? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

01.01.2020 17:42 - Son Güncelleme: 01.01.2020 17:44
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

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