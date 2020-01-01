Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

Arama almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması araba alacakların en büyük şartlar arasında yer alır. Vatandaşlar araba alırken konfor kadar sağlamlığa da önem verir. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki hangi otomobiller güvenli? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

01.01.2020 17:42 - Son Güncelleme: 01.01.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





