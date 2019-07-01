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2019 Temmuz ayı sahibinden satılık en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? Yaz ile birlikte sahibinden satılık otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Bu bağlamda otomobil almak isteyenler için güzel bir liste hazırladık. Listemizde yüksek sıfır araba fiyatları sebebiyle ikinci ele yönelen vatandaşlarımızı hedef aldık. Peki en ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. İşte en ucuz araba marka ve modellerini içeren o liste...

01.07.2019 13:25 - Son Güncelleme: 01.07.2019 13:26
2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

2019 Temmuz ayı sahibinden satılık en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar? Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelen tüketiciler bütçelerine göre araba aramaya başladı.

2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE 30 BİN LİRAYA SATILAN İKİNCİ EL ARABALAR...

2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

Volkswagen Passat 2000 model

2019 Temmuz ayı en ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar?

Volkswagen Golf 1999 model

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