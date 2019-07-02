Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar
Benzin fiyatları artarken araba alacak olan kişilerde en az yakan otomobil modelleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Dizel ve benzinli araçlar için en düşük yakıt tüketimi yapan yakıtı koklayan araçlar ve minimum yakıt tüketen otomobil modelleri listesini sizler için derledik. Yüksek benzin fiyatları araç almak isteyenlerin "minimum yakan otomobil hangisi?" sorusunun cevapını aramasına neden oluyor. İşte yakıt cimrisi otomobil modelleri!nYeni araba alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi...
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarının artması, kullanıcıları aynı başlık altında toplamaya başladı. 'En az yakan otomobiller hangileri?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Araç sahibi olmak isteyenleri de ekonomik ve az yakıt tüketen araçlara yöneltti. Her ne kadar akaryakıtta yapılan zamların ÖTV'ye yansımasından dolayı fiyatlarda artış görülmese de litre fiyatları arttı.