Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Benzin fiyatları artarken araba alacak olan kişilerde en az yakan otomobil modelleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Dizel ve benzinli araçlar için en düşük yakıt tüketimi yapan yakıtı koklayan araçlar ve minimum yakıt tüketen otomobil modelleri listesini sizler için derledik. Yüksek benzin fiyatları araç almak isteyenlerin "minimum yakan otomobil hangisi?" sorusunun cevapını aramasına neden oluyor. İşte yakıt cimrisi otomobil modelleri!nYeni araba alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi...

02.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 02.07.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





