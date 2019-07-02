GaleriOtomobil

Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Benzin fiyatları artarken araba alacak olan kişilerde en az yakan otomobil modelleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Dizel ve benzinli araçlar için en düşük yakıt tüketimi yapan yakıtı koklayan araçlar ve minimum yakıt tüketen otomobil modelleri listesini sizler için derledik. Yüksek benzin fiyatları araç almak isteyenlerin "minimum yakan otomobil hangisi?" sorusunun cevapını aramasına neden oluyor. İşte yakıt cimrisi otomobil modelleri!nYeni araba alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi...

02.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 02.07.2019 11:12
Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarının artması, kullanıcıları aynı başlık altında toplamaya başladı. 'En az yakan otomobiller hangileri?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Araç sahibi olmak isteyenleri de ekonomik ve az yakıt tüketen araçlara yöneltti. Her ne kadar akaryakıtta yapılan zamların ÖTV'ye yansımasından dolayı fiyatlarda artış görülmese de litre fiyatları arttı.

Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Hyundai i10 1.0 Style

Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Fiat Panda 1.2 Pop

Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

Sahibinden en az yakan otomobil markaları! Hangi model arabalar az yakıyor? İşte en az yakıt tüketen araçlar

Fiat Punto 1.2 Popstar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2019 Temmuz ayı sahibinden satılık en ucuz ikinci el araba!
İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2019 Temmuz ayı sahibinden satılık en ucuz ikinci el araba!