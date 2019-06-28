GaleriOtomobil

En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

Otomobil almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması gerekmektedir. Vatandaşlar araba alırken bu kriterleri göz önüne almaktadır. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

28.06.2019 16:16 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:17
En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

Otomobil almayı düşünenlerin göz önünde bulundurduğu en önemli şeylerden biri güvenlik. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP), her yıl üye markaların yeni çıkan modellerini güvenlik testine sokar. Otomobillere bu test kapsamında yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya, güvenlik yardımcısı olmak üzere 4 kategoride yüzdelik puanlar verilir.

En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

İşte bu güvenlik derecelendirmesinde 5 yıldız alan arabaları sizler için derledik.

En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

En güvenli ve sağlam otomobiller hangileri? Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın
Kazalardan en sağlam çıkan otomobiller! Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın