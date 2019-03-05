2019 Renault Clio 5 resmen tanıtıldı! İşte 2019 model Renault Clio 5'in özellikleri...

306 MİLYON EURO YATIRIM

Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı.