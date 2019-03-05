Son Dakika Haberi... SGK ve Bağkur emeklisine aile yardımı ne kadar olacak?

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve anayasada hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: "Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. En önemlisi de eş ve çocuk yardımıydı. En başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Mart sonunda toplantıda konu gündemde olacak."