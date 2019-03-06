Türkiye'de en çok satan otomobil markalarından biri olan Renault'un yeni Clio 5 modelinin tanıtımını yaptı. Cenevre Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak Bursa'da düzenlenen lansmanda tanıtılan Renault Clio 5 tasarımı ile büyük beğeni kazandı. İşte Renault Clio 5'in özellikleri ve fotoğrafları...
2019 Renault Clio 5 resmen tanıtıldı! İşte 2019 model Renault Clio 5'in özellikleri...06.03.2019 10:20
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