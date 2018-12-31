2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

MTV yeniden değerleme oranı 2019 yılı için yüzde 23,73 olarak açıklandı. Trafik cezaları, özel yasa ile arttırılmadı. Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15,9 olarak belirlendi. Peki yeni MTV oranına göre kim ne kadar vergi ödeyecek? 2019'da hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte o rakamlar...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:19:10 Güncelleme: 10:36:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





