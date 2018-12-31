2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

MTV yeniden değerleme oranı 2019 yılı için yüzde 23,73 olarak açıklandı. Trafik cezaları, özel yasa ile arttırılmadı. Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15,9 olarak belirlendi. Peki yeni MTV oranına göre kim ne kadar vergi ödeyecek? 2019'da hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte o rakamlar...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 10:19:10 Güncelleme: 10:36:57
2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

'2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar' bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara, "30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir denildi.

2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

PEKİ YENİDEN DEĞERLEMEYE GÖRE HANGİ ARAÇ NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK? İŞTE 2019 MTV RAKAMLARI

2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

0-1300 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçlardan;

Değeri 40 bin liranın altında olanlardan 681 lira,
Değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan 946 lira,
Değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise 1315 lira yıllık vergi alınacak.

2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

1301-1600 cc hacminde 1-3 yaş arası 2018 model araçların vergisi 1294 liradan 1499 liraya çıktı. Yüzde 15,9'luk zamla geçen yılla bu yıl arasındaki fark 205 lira oldu.

2019 MTV oranları belli oldu! 2019 MTV oranlarına göre kim ne kadar vergi ödeyecek?

1601-1800 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 liradan 2647 TL'ye çıktı.

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