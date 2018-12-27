2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

Kasım ayında başlayan ÖTV indirimleri otomotiv sektöründeki satışları arttırdı. 2018'in Ekim ayında 21 bin 571 olan otomobil ve hafif ticari araç satışı, indirimle birlikte Kasım'da 58 bin 204'e çıktı. Peki Türkiye'de 2018'de en çok hangi otomobiller sattı? Türkiye'de en çok satılan otomobil hangisi? İşte rakamlar...

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:41:30 Güncelleme: 09:48:56
2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543.231 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on bir aylık dönemde ise 819.954 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

Otomobil satışları, 2018 yılı Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 oranında azalarak 425.478 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 623.065 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,19 azalarak 117.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 196.889 adet satış gerçekleşmişti.

2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

İşte 2018 yılının ilk 10 ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı

2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

BENTLEY - 8 adet

3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

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