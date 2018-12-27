2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?
Kasım ayında başlayan ÖTV indirimleri otomotiv sektöründeki satışları arttırdı. 2018'in Ekim ayında 21 bin 571 olan otomobil ve hafif ticari araç satışı, indirimle birlikte Kasım'da 58 bin 204'e çıktı. Peki Türkiye'de 2018'de en çok hangi otomobiller sattı? Türkiye'de en çok satılan otomobil hangisi? İşte rakamlar...
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:41:30 Güncelleme: 09:48:56
Otomobil satışları, 2018 yılı Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 oranında azalarak 425.478 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 623.065 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,19 azalarak 117.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 196.889 adet satış gerçekleşmişti.
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