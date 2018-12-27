2018'de en çok satan otomobiller! Türkiye'de en çok hangi otomobil sattı?

Kasım ayında başlayan ÖTV indirimleri otomotiv sektöründeki satışları arttırdı. 2018'in Ekim ayında 21 bin 571 olan otomobil ve hafif ticari araç satışı, indirimle birlikte Kasım'da 58 bin 204'e çıktı. Peki Türkiye'de 2018'de en çok hangi otomobiller sattı? Türkiye'de en çok satılan otomobil hangisi? İşte rakamlar...

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:41:30 Güncelleme: 09:48:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





