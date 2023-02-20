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Haberler Otomobil 2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı'ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı'ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

En uygun ikinci el otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konulan ilanlar araba almak isteyen binlerce kişi tarafından merak edildi. Değerinin çok daha altındaki fiyatlarla satışa sunulan otomobiller büyük ilgi gördü. Auidi, Mercedes, Seat, Opel, Renault ve birçok model için daha önce görmediğiniz fiyatlar verildi. İşte 2023 Şubat Ticaret Bakanlığı satılık otomobil ilanları...

takvim.com.tr
20.02.2023 18:37 - Son Güncelleme: 20.02.2023 18:37
2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

Ticaret Bakanlığı satılık araç ilanları merak ediliyor. Lüks araçların 300-400 bin bandında yer alması, ilanlara olan talebi arttırdı. Araç alacak vatandaşlar en uygun ikinci el otomobil fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ticaret Bakanlığı satılık 2. el araba fiyatları...

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2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.

2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

Bakanlık tarafından satışa sunulan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor.

2005 model Audi A4 257 bin TL! Ticaret Bakanlığı’ndan araç alacaklara AVANTADAN otomobil! Hyundai, Seat, Volkswagen CC bu fiyata görmediniz...

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