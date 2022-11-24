2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı... 230 BİN TL’ye SGK’dan satılık araba ilgi çekti!

2. el otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından SGK tarafından paylaşılan ikinci el icralık araç fiyatları da oldukça dülştü. Araba satın almak isteyen binlerce kişi SGK tarafından paylaşılan güncel ilanları takip ediyor. Son olarak gelen güncelleme ile birçok aracın uygun fiyatı dikkat çekti. İşte SGK'dan satılık ucuz araçlar...