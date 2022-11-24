2. el otomobiller yüz güldürüyor! Bu fiyata araba kapısı bile kalmadı... 230 BİN TL'ye SGK'dan satılık araba ilgi çekti!
SGK tarafından satışa konulan ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İşte uygun fiyatlı 2. el otomobiller...
24.11.2022 10:25 - Son Güncelleme: 24.11.2022 10:25
2. el otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından SGK tarafından paylaşılan ikinci el icralık araç fiyatları da oldukça dülştü. Araba satın almak isteyen binlerce kişi SGK tarafından paylaşılan güncel ilanları takip ediyor. Son olarak gelen güncelleme ile birçok aracın uygun fiyatı dikkat çekti. İşte SGK'dan satılık ucuz araçlar...
İlan Numarası 19055
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2009
Motor
Plaka 06 GVP 15
Renk Gri
Satışa Esas Bedeli 180.000,00 TL
Teminat Bedeli 9.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-11-17
İkinci İhale Tarihi 2022-11-23
İhale Başlangıç Saati 11:20
İhale Bitiş Saati 11:25