Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimiyle birlikte markaların nasıl kampanyalar yaptıklarını güncel gelişmelerin neler olduğunu yakından takip ediyor. Citroen, Dacia, Renault, Fiat gibi daha birçok otomobil markası belirledikleri modellerde kampanyalar yapıyor ve özellikle faizsiz kredi imkanı en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Otomobil dünyasında Eylül ayı kampanyalarında neler var? Sıfır otomobil almak isteyenlerin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.