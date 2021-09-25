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Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Gündemde araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla fiyat araştırması yapılıyor. Pandemiden dolayı durgun seyreden sektörün canlanması için markalar güncel kampanyalarını yayınlıyor ve bütçeye dost bir şekilde ödeme kolaylığı sağlayan seçenekler veriyır. Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. Özellikle ÖTV indiriminden sonra biraz daha canlanan otomotiv sektöründe Citroen, Dacia, Renault, Fiat Eylül ayı kampanyaları nasıl? Daha pek çok marka ve modelin güncel kampanyaları haberimizde yer alıyor.

25.09.2021 22:47 - Son Güncelleme: 25.09.2021 22:47
Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimiyle birlikte markaların nasıl kampanyalar yaptıklarını güncel gelişmelerin neler olduğunu yakından takip ediyor. Citroen, Dacia, Renault, Fiat gibi daha birçok otomobil markası belirledikleri modellerde kampanyalar yapıyor ve özellikle faizsiz kredi imkanı en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Otomobil dünyasında Eylül ayı kampanyalarında neler var? Sıfır otomobil almak isteyenlerin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

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Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Citroen 2021 Eylül Kampanyası

Citroen C3 Feel Bold 1.2 PureTech EAT6 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz ve 11.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Bu model kampanya kapsamında 216.200 TL fiyatla satın alınabiliyor.

Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası yanında 11.000 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 modelinde 11.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz.

Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Citroen C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında Citroen C5 Aircross modellerinde 16.000 TL kampanya indirimi yapılıyor.

Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...

Citroen C4 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel modelinde 7.000 TL, diğer modellerde ise kampanya kapsamında 5.000 TL indirim imkanı sunuluyor.

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