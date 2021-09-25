Sıfır araç alacaklar müjde! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı! Citroen, Dacia, Fiat kampanyaları...
Gündemde araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla fiyat araştırması yapılıyor. Pandemiden dolayı durgun seyreden sektörün canlanması için markalar güncel kampanyalarını yayınlıyor ve bütçeye dost bir şekilde ödeme kolaylığı sağlayan seçenekler veriyır. Faizsiz kredi ile sıfır kilometre otomobil fırsatı yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. Özellikle ÖTV indiriminden sonra biraz daha canlanan otomotiv sektöründe Citroen, Dacia, Renault, Fiat Eylül ayı kampanyaları nasıl? Daha pek çok marka ve modelin güncel kampanyaları haberimizde yer alıyor.
25.09.2021 22:47
- Son Güncelleme: 25.09.2021 22:47
Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimiyle birlikte markaların nasıl kampanyalar yaptıklarını güncel gelişmelerin neler olduğunu yakından takip ediyor. Citroen, Dacia, Renault, Fiat gibi daha birçok otomobil markası belirledikleri modellerde kampanyalar yapıyor ve özellikle faizsiz kredi imkanı en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Otomobil dünyasında Eylül ayı kampanyalarında neler var? Sıfır otomobil almak isteyenlerin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.