%50 ÖTV indirimi müjdesi! 9 model için karar alındı! Otomobil alacaklar bu modellerde YARI YARIYA düşecek...

Hali hazırda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 120 bin TL'yi geçmeyenlerde vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi geçmeyenler 70, farklı arabalarda yüzde 80 vergi kabul ediliyor. Fakat kur bazlı zamlar sebebiyle şu sıralar yalnızca 2 araç markası yüzde 70 diğerleri ise yüzde 80 ÖTV büyüklüğüne erişti.