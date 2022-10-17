%50 ÖTV indirimi müjdesi! 9 model için karar alındı! Otomobil alacaklar bu modellerde YARI YARIYA düşecek...
Otomobil hayali kuranlara müjde! ÖTV indirimi yaklaştı! 9 modelde yüzde 50'ye varan ÖTV indirimi bekleniyor! Heyecanla ÖTV indirimini bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İlk otomobilini alacaklara 5 yıl satmama şartının geleceği ve böylece ÖTV'siz araç satışının başlayacağı iddiası konuşulmuştu. Konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi fakat kur ve yurtdışı fiyatlarına bağlı olarak matrah güncellemesinin geleceği belirtildi. Son durumda 2'si hariç tüm modellerin yüzde 80 ÖTV dilimine girdiği otomobil sektöründe matrah artırımı ile vergi oranının düşürüleceği belirtildi.
İlk arabasını alanlara 5 sene satmama şartı ile ÖTV'siz araç satılacağı hususunda Borsa Analisti Serkan Çelik'in yaptığı paylaşım otomotiv sektörünü de hareketlendirdi. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
%50 İNDİRİM
Özel Tüketim Vergisi çerçevesinde değerlendirilen matrah artırımı ilk olarak yerli üretim araçlarda olmak üzere 10'a yakın modelin çok daha düşük vergi miktarlarından yararlanmasının önü açılacak. Yapılacak düzenleme sonrası birçok modelde ÖTV'nin %50 ile %80'e kadar indirimlerin gelmesi bekleniyor.
Hali hazırda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 120 bin TL'yi geçmeyenlerde vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi geçmeyenler 70, farklı arabalarda yüzde 80 vergi kabul ediliyor. Fakat kur bazlı zamlar sebebiyle şu sıralar yalnızca 2 araç markası yüzde 70 diğerleri ise yüzde 80 ÖTV büyüklüğüne erişti.