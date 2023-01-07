1.250 TL taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! SINIR ÇİZİLDİ! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

VOLKSWAGEN 2023 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI

2023 T-Roc, Taigo ve T-Cross modelleri ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek. Bunun yanında Hatchback olarak da Golf ve Polo modelleri satışa sunuluyor. Passat ve Tiguan modelleri ise liste fiyatları engelli araç limitinin üstünde olduğu için satın alınamayacak.