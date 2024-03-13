Yarım gün çalışana aylık en az 18 bin 426 TL! Kim nasıl yararlanır? SSK'lı çalışan anneler dikkat! Doğum izinleri...

1 SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

2 ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

