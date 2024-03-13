Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!

1 Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın güvenli liman olarak görülüyor. Ancak küresel gelişmelerden kolay etkilenen altının ons fiyatının Amerika'da belirleniyor olması bu algının çok da doğru olmadığını gösteriyor.

2 Buna rağmen yatırım için en çok tercih ettiğimiz araçlardan birisi olma özelliğini de sürdürüyor. Son dönemde altında ciddi rekorlar da peş peşe geldi. Ons altın 2.189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altının gram fiyatı serbest piyasada 2.400 liranın üzerinde kalmayı sürdürüyor.