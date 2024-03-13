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Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!

Küresel gelişmeler altın fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. İçeride ise kurla birlikte altın 2 bin 400 liranın üzerinde seyrediyor. Altın yatırımı için 5 önemli yöntem var. Ancak riskleri ve avantajları bilmek lazım...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:06 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:06
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem! 1

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın güvenli liman olarak görülüyor. Ancak küresel gelişmelerden kolay etkilenen altının ons fiyatının Amerika'da belirleniyor olması bu algının çok da doğru olmadığını gösteriyor.

Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem! 2

Buna rağmen yatırım için en çok tercih ettiğimiz araçlardan birisi olma özelliğini de sürdürüyor. Son dönemde altında ciddi rekorlar da peş peşe geldi. Ons altın 2.189 doları test ederek zirvesini tazeledi. Buradan destek bulan altının gram fiyatı serbest piyasada 2.400 liranın üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem! 3

YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Uzmanlar kâr satışlarının gelebileceğini ancak yükseliş trendinin Haziran ayından sonra devam edeceğini belirtiyor. Amerika'da enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve Haziran'dan sonra faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi ons altına talebi, dolayısıyla fiyatı artırıyor.

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