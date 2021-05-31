119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...
Mayıs ayına özel araba markaları tarafından sunulan fırsatlar bugün sona eriyor. Firmalar kampanyalarını internet siteleri üzerinden ayın daha ilk günlerinde duyurmuştu. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara müjdeli haber geldi. Fiorino'da 119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler yaklaştı.
119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Bu ay Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia araba markalarındaki kampanyalar dikkat çekti. Otomobil markalarının sunduğu kampanyalar merak ediliyor. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyalar haberimizde.