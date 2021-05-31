119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Bu ay Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia araba markalarındaki kampanyalar dikkat çekti. Otomobil markalarının sunduğu kampanyalar merak ediliyor. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyalar haberimizde.