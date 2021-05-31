Vav TV İzle

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

Mayıs ayına özel araba markaları tarafından sunulan fırsatlar bugün sona eriyor. Firmalar kampanyalarını internet siteleri üzerinden ayın daha ilk günlerinde duyurmuştu. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara müjdeli haber geldi. Fiorino'da 119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler yaklaştı.

31.05.2021 14:22 - Son Güncelleme: 31.05.2021 14:24
119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Bu ay Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia araba markalarındaki kampanyalar dikkat çekti. Otomobil markalarının sunduğu kampanyalar merak ediliyor. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyalar haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

FİAT PROFESSİONAL'DEN MAYIS AYINA ÖZEL, SIFIR FAİZLİ KAMPANYA

Fiat Professional, mayıs ayında Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için 'Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticaretin erbablarının yanında olmaya devam eden Fiat Professional, mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlıyor.

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

119 bin 900 TL'den başlayan fırsatlar için son saatler! Günde 69 TL ödeme imkanı bitmek üzere! Fiorino, Corsa, Sandero...

RENAULT'NUN KAMPANYALARI MAYIS AYINDA DA SÜRÜYOR

Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor.