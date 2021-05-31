Dikkat! Sahibinden 2.el araba fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını da değiştirdi!
Pandemi döneminde sıfır araç üretiminin durması araç sahibi olmak isteyenleri ikinci el otomobiller yöneltti. İkinci el araca olan talep ise fiyatların artmasına neden oldu. İkinci el arabaya talep artışı sadece araba fiyatlarını değil trafik sigortası fiyatlarını da artırdı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor." dedi.
31.05.2021 08:54
- Son Güncelleme: 31.05.2021 09:11