Vav TV İzle

Dikkat! Sahibinden 2.el araba fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

Pandemi döneminde sıfır araç üretiminin durması araç sahibi olmak isteyenleri ikinci el otomobiller yöneltti. İkinci el araca olan talep ise fiyatların artmasına neden oldu. İkinci el arabaya talep artışı sadece araba fiyatlarını değil trafik sigortası fiyatlarını da artırdı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor." dedi.

31.05.2021 08:54 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:11
Dikkat! Sahibinden 2.el araba satışları sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

Trafik sigortası yapılırken birçok etken fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı sigorta fiyatlarını da etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat! Sahibinden 2.el araba satışları sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

'SIFIR ARAÇLARIN SİGORTA PRİMİ DAHA DÜŞÜK'
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi.

Dikkat! Sahibinden 2.el araba satışları sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor.

Dikkat! Sahibinden 2.el araba satışları sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

Dikkat! Sahibinden 2.el araba satışları sigorta fiyatlarını da değiştirdi!

"FİYATLAR DEVAMLI GÜNCELLENİR"
Milliyet'te yer alan habere göre, Sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır.