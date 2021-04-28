Sıfır araçta 71 bin TL kampanyası için son 2 gün! 12 ay 0,99 faizle sıfır otomobil alın! Fiat Egea, 500L, 500X, Fiorino...
71 bin TL'ye varan indirim kampanyası! Fiat Nisan ayı kampanyalarını son sürat devam ettiriyor. Biz de merak edilen yeni modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen aktüel maliyet listesi... Fiat markasından yapılan açıklamaya göre bu ay içerisinde geçerli olacak indirimler halen devam ediyor. İşte Fiat'ın en yeni sıfır araç satış fiyat listesi!
28.04.2021 17:02
- Son Güncelleme: 28.04.2021 17:02
71.000 TL indirim... 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobiller oldukça ilgi görüyor. 2021 Model Fiat modellerinin fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. Fiat sıfır araç kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk haftasında başlayan kampanyalar arasında 71 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği yer alıyor. Son dönemde faizlerin ve araç fiyatlarında görülen fahiş artış sonrası sıfır araç satışlarında gözle görülür bir gerileme yaşandı. Fiat ise en çok beğenilen modelleri için görülmemiş indirim kampanyaları başlattı.