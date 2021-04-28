RAMAZAN İMSAKİYE
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Sıfır araçta 71 bin TL kampanyası için son 2 gün! 12 ay 0,99 faizle sıfır otomobil alın! Fiat Egea, 500L, 500X, Fiorino...

71 bin TL'ye varan indirim kampanyası! Fiat Nisan ayı kampanyalarını son sürat devam ettiriyor. Biz de merak edilen yeni modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen aktüel maliyet listesi... Fiat markasından yapılan açıklamaya göre bu ay içerisinde geçerli olacak indirimler halen devam ediyor. İşte Fiat'ın en yeni sıfır araç satış fiyat listesi!

28.04.2021 17:02 - Son Güncelleme: 28.04.2021 17:02
Fiat 71 bin TL indirim kampanyası bitiyor! 12 ay 0,99 faiz sıfır Fiat Egea Fırsatı...

71.000 TL indirim... 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle otomobiller oldukça ilgi görüyor. 2021 Model Fiat modellerinin fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. Fiat sıfır araç kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk haftasında başlayan kampanyalar arasında 71 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği yer alıyor. Son dönemde faizlerin ve araç fiyatlarında görülen fahiş artış sonrası sıfır araç satışlarında gözle görülür bir gerileme yaşandı. Fiat ise en çok beğenilen modelleri için görülmemiş indirim kampanyaları başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiat 71 bin TL indirim kampanyası bitiyor! 12 ay 0,99 faiz sıfır Fiat Egea Fırsatı...

Fiat'tan 71 Bin TL İndirim ve 0,99 Faiz İle Finansman Desteği!

Fiat resmi internet sitesi üzerinde sıfır araç satışına özel indirim kampanyası ve finansman desteği duyurusu yaptı. İşte merak edilen kampanyaya ilişkin detaylar;

Fiat 71 bin TL indirim kampanyası bitiyor! 12 ay 0,99 faiz sıfır Fiat Egea Fırsatı...

71 BİN TL İNDİRİM İLE FİAT 500L!

Fiat 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelini 71 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 7 inç dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik araç satışı bu kampanya ile 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek

Fiat 71 bin TL indirim kampanyası bitiyor! 12 ay 0,99 faiz sıfır Fiat Egea Fırsatı...

69 BİN TL İNDİRİM İLE FİAT 500X!

Fiat 2020 model Fiat 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT modelini 69 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. Stoklarla sınırlı araç satış kampanyası 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

Fiat 71 bin TL indirim kampanyası bitiyor! 12 ay 0,99 faiz sıfır Fiat Egea Fırsatı...

50.000 TL 12 AY 0,99 FAİZ ORANI İLE SIFIR FİAT EGEA

Fiat yeni Egea modeli için 50.000 TL 12 Ay ve 0,99 faiz oranı ile kredi finansmanı sağlıyor. 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde faydalanabilecek.