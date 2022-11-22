1 Aralık sonrası otomobil fiyatları hesaplandı! ÖTV matrahı sonrası piyasa çöktü! 0 ve 2. el fiyatları 120 bin TL inecek! Clio,Egea, i20 modelleri...

ÖTV İNDİRİMİ OLMAKSIZIN ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK

Burada çıplak fiyatlarında yalnızca 50 bin TL olan bu iki araç arasında satış fiyatı farkı bir anda 135 bin TL'yi aşıyor. Yapılacak matrah düzenlemesi hem bu sorunu giderecek hem de araç fiyatlarını tıpki bir ÖTV indirimi gibi aşağı çekecek.