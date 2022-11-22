1 Aralık sonrası otomobil fiyatları hesaplandı! ÖTV matrahı sonrası piyasa çöktü! 0 ve 2. el fiyatları 120 bin TL inecek! Clio,Egea, i20 modelleri...
Haziran 2021'de vergisiz fiyatı 108 bin 564 TL olan 1.0 litre motor hacmindeki Joy donanım paketine sahip otomatik vitesli Clio, bu dönemde uygulanan matrah limitinde (92 bin TL-150 bin TL) yüzde 50'lik ÖTV dilimine girdiği için 192 bin 158 TL'ye satılıyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde matrah uygulamasının 1 Aralık itibarıyla hayata geçeceğini aktarmasının ardından ÖTV düzenlemesi heyecanla beklenmeye başladı. Bu nedenle 0 ve 2. el araç alımında da piyasa resmen durdu. Araba almak isteyen birçok vatandaş 1 Aralık tarihini beklemeye koyuldu. ÖTV matrah güncellemesi sonrası araç fiyatları oldukça uyguna geliyorr. En çok satın alınan arabaların tahmini indirmli fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
Aynı aracın vergisiz fiyatı Şubat 2022'de 174 bin 416 TL'ye çıkınca bu kez yüzde 60'lık ÖTV dilimine tabi oldu ve vergi dahil fiyatı 329 bin 297 TL'den satılmaya başlandı. Haziran 2022'de ise aracın vergisiz fiyatı 212 bin 370 TL'yi bulunca bu kez yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdi ve 451 bin 75 TL'den satışa sunuldu.
ÖTV İNDİRİMİ OLMAKSIZIN ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK
Burada çıplak fiyatlarında yalnızca 50 bin TL olan bu iki araç arasında satış fiyatı farkı bir anda 135 bin TL'yi aşıyor. Yapılacak matrah düzenlemesi hem bu sorunu giderecek hem de araç fiyatlarını tıpki bir ÖTV indirimi gibi aşağı çekecek.