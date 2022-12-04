0. ve 2. el arabalarda ÖTV'siz otomobil projesi geliyor! Otomotivcilerden SIFIR VERGİ MODELİ! Araba alacak milyonları ilgilendiriyor...

'HERKES KAZANIR'

Çalışmayı paylaşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV'nin aniden sıfırlanması hem devletin vergi kaybına neden olur hem de satın alınmış araçların değerini düşüreceği için filo şirketlerini batırır. ÖTV inecekse bu kademeli olmalı" dedi ve özetle şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv çok hızlı dönüşüyor, yakında motor hacimlerinin bir anlamı kalmayacak. 2023 projeksiyonu devlete de vatandaşa da kazandırır. Devlet, vazgeçtiği vergiyi fazlasıyla ortaya çıkacak yeni ekosistemdeki üretim, değerli ihracat ve istihdam üzerinden toplayabilir. Vatandaş da yeni, teknolojik ve çevreci araçlara daha rahat ulaşır. Çalışmayı sunduk. İlgili merciler üzerinde düşünmeye değer bir çalışma olduğunu belirterek ilgi duydular ve aldılar."