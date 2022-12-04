0. ve 2. el arabalarda ÖTV'siz otomobil projesi geliyor! Otomotivcilerden SIFIR VERGİ MODELİ! Araba alacak milyonları ilgilendiriyor...
Türkiye'de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bu vergiler, devletin önemli bir gelir kaynağını oluştururken, yetkililerce Türkiye'nin cari açığını arttırmamak adına ithal araçların satışını dengelemek bakımından da ele alınıyor.
ODMD, otomotivde 'ÖTV sıfırlanırsa ne olur' projeksiyonu çizdi. Plan devlet yetkililerin de ilgisini çekti. Buna göre, ÖTV 10 yıl içerisinde yani 2034'e kadar kaldırılsa hem devlet hem vatandaş kazanacak. 1000 kişiye düşen araç sayısı 219'dan 365'e çıkacak. İstihdam ise 750 bin kişiye yükselecek. İşte ÖTV'siz araba projesi hakkında tüm merak edilenler...
Otomotiv sektörü temsilcileri ÖTV'nin kademeli olarak kaldırılmasının devlete daha çok getiri sağlayacağı noktasında uzun süredir birleşiyor. Bu konuda, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ise ilk kez somut verilerle 10 yıllık bir projeksiyon çizdi. '2034' projeksiyonu çalışması yapan dernek, bunu ilgili devlet kurumlarıyla da paylaştı ve yetkilerinin de çalışmayı pozitif karşıladığını açıkladı.
ÖTV'siz otomotiv projeksiyonu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere de anlatıldı. Buna göre, otomotivde ÖTV oranları 2034'e kadar her yıl yüzde 7-8 puan indirilerek sıfırlanırsa 1000 kişi başına düşen araç sayısı 219 adetten 365 adede çıkacak, otomobil+hafif ticari araç satışları 800 bin adetlerden 2.5 milyon adetlere ulaşacak, satışlar artacağı için Türkiye yeni yatırımlar alacak ve üretim kapasitesi 2 milyon adetten 3 milyon adede çıkacak, ihracat 30 milyar dolardan 50 milyar dolara ulaşacak ve en önemlisi istihdam yüzde 50 artarak 750 bin adetleri görecek.
'HERKES KAZANIR'
Çalışmayı paylaşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV'nin aniden sıfırlanması hem devletin vergi kaybına neden olur hem de satın alınmış araçların değerini düşüreceği için filo şirketlerini batırır. ÖTV inecekse bu kademeli olmalı" dedi ve özetle şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv çok hızlı dönüşüyor, yakında motor hacimlerinin bir anlamı kalmayacak. 2023 projeksiyonu devlete de vatandaşa da kazandırır. Devlet, vazgeçtiği vergiyi fazlasıyla ortaya çıkacak yeni ekosistemdeki üretim, değerli ihracat ve istihdam üzerinden toplayabilir. Vatandaş da yeni, teknolojik ve çevreci araçlara daha rahat ulaşır. Çalışmayı sunduk. İlgili merciler üzerinde düşünmeye değer bir çalışma olduğunu belirterek ilgi duydular ve aldılar."