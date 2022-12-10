BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde araçları ihale yöntemiyle satışa sunuyor. E-İhale yolu ile gümrükten araba alabilmek isteyenler ne yapmalı, nereye müracaat yapılıyor, şartları nedir, otomobil ihalesine nasıl giriliyor? Sorularının yanıtlarını sayfamızda verdik. Ticaret bakanlığı bağlamında kontrol edilmekte olan araçlar piyasaya göre daha uygun fiyatlara sahiptir.
10.12.2022 11:15 - Son Güncelleme: 10.12.2022 11:15
Otomobil fiyatlarının dünyada yaşanan enerji artışları ve savaşlar sebebiyle artması sonrasında vatandaşlar başka alternatifler aramaya başladı. Bu anlamda gümrükten satılan otomobiller büyük ilgi görüyor. Haberimizde satılan otomobil ilanlarına yer verdik. Başvuru detaylarını da verdiğimiz link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.