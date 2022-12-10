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Haberler Ekonomi BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde araçları ihale yöntemiyle satışa sunuyor. E-İhale yolu ile gümrükten araba alabilmek isteyenler ne yapmalı, nereye müracaat yapılıyor, şartları nedir, otomobil ihalesine nasıl giriliyor? Sorularının yanıtlarını sayfamızda verdik. Ticaret bakanlığı bağlamında kontrol edilmekte olan araçlar piyasaya göre daha uygun fiyatlara sahiptir.

takvim.com.tr
10.12.2022 11:15 - Son Güncelleme: 10.12.2022 11:15
BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Otomobil fiyatlarının dünyada yaşanan enerji artışları ve savaşlar sebebiyle artması sonrasında vatandaşlar başka alternatifler aramaya başladı. Bu anlamda gümrükten satılan otomobiller büyük ilgi görüyor. Haberimizde satılan otomobil ilanlarına yer verdik. Başvuru detaylarını da verdiğimiz link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

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BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Hyundai, BMW, Citroen ve Renault markalarıdır. Bu araç markalarının nerdeyse tüm modelleri de gümrüklerde yer almaktadır. Bu araçlardan biri sizi hayalinizde bulunuyorsa hemen bu fırsatların detaylarını inceleyiniz.

BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Gümrükten Araç Alımları Nasıl Yapılmaktadır?

Gümrüklerden otomobil alabilmek isteyen vatandaşlar ilk olarak Ticaret bakanlığı sistemi üzerinden hesap açmaları gerekmektedir.

BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Hesap açma işleminde sonra ise e-ihale sistemine girerek ilanı tespit edilen otomobilleri basit bir şekilde inceleyebilirler. Eğer vasıta satın alınmak istenirse çevrimiçi olarak peşinat verilmesi gerekmektedir.

BMW, Citroen, Hyundai araçlar piyasanın yarı fiyatına satılıyor! 64.000-150.000 ve 180.000 TL... Gümrükten yeni arabalar geldi!

Bu peşinat bedeli otomobil markasına ve modeline göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bu miktar 2.000 TL ile 4.000 TL arasında farklılık göstermektedir.

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