0 faizli araba kampanyaları 2023! ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ güncellendi! Toyota, Renault, Honda, Fiat, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel, Dacia...

Yeni yıla kısa bir süre kala otomobilseverlere büyük fırsatlar sunulmaya başlandı.Otomobil bayilerinde sıfır araç almak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler ve özel kampanyalar başladı. Araba sahibi olmak isteyenler yeni yıl gelmeden araç almanın mantıklı olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılının son ayı için duyurulan güncel fiyatları ve uzman görüşlerini sizler için derledik. İşte 2023 Aralık sıfır otomobil fiyatları...
Geçtiğimiz dönemde tedarik zinciri sorunları ve otomotiv arzındaki sıkıntılar, sıfır araç bulunurluğunu azaltmış ve bekleme sürelerini uzatmıştı. Ancak, güncel durumda piyasada sıfır araç sorunu ortadan kalktı ve bekleme süreleri önemli ölçüde kısaldı. Otomobil bayileri, ellerindeki stokları azaltmak için çeşitli kampanyalara başvuruyor. Yüzde 0 faizli kredi, takas desteği, yakıt desteği gibi avantajlarla sunulan kampanyalarla kasım ayı sıfır otomobil piyasasında hareketli geçti.
YILIN SON AYINDA KAMPANYALAR ARTIYOR!
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yaptığı açıklamada, yılın son ayında model yılına ait stokları eritmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlendiğini belirtti.
Kampanyaların ne zaman sona ereceği konusunda Ertemel, 2023 model yılı araç stoklarına bağlı olarak, yeni yılın ilk ayını da kapsayabileceğini ancak 2023 model stoğunun erimesi durumunda Aralık ayında kampanyaların sona ereceğini belirtti.
Otomotiv sektöründe fiyat düşüşleri konusundaki sorulara yanıt veren Ertemel, araç fiyatlarında daha fazla düşüş beklenmediğini ifade etti. Bugünkü aylık maliyet değişikliklerinden dolayı fiyatların kısa süre içinde yukarı yönlü değişebileceğini söyledi. Yükselen döviz kuru nedeniyle bugünkü fiyatların oldukça cazip olduğunu belirtirken, gelecekteki indirimlerin bu kadar büyük olmayacağı kanaatinde olduklarını dile getirdi.