0 faizli araba kampanyaları 2023! ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ güncellendi! Toyota, Renault, Honda, Fiat, Peugeot, Volkswagen, Hyundai, Opel, Dacia...

Yeni yıla kısa bir süre kala otomobilseverlere büyük fırsatlar sunulmaya başlandı.Otomobil bayilerinde sıfır araç almak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler ve özel kampanyalar başladı. Araba sahibi olmak isteyenler yeni yıl gelmeden araç almanın mantıklı olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılının son ayı için duyurulan güncel fiyatları ve uzman görüşlerini sizler için derledik. İşte 2023 Aralık sıfır otomobil fiyatları...