Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e damga vurdu! Bu haftaki yarışmacı herkesin tanıdığı o ünlü çıktı! Bir yarışmadan diğerine atlıyor Murat Giresun'u artı tanımayan yok. Son dönemlerde yarışma programlarında sıklıkla karşımıza çıkan 24 yaşındaki yarışmacı bu kez şansını Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında deniyor. Programın en çok merak edilen yarışmacısı diğer yarışmacıları her fırsatta eleştirmeyi de ihmal etmiyor. Yarışmacıların korkulu rüyası haline gelen iddialı isim hakkında merak edilenler haberimizde...