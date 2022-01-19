Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e damga vurdu! Bu haftaki yarışmacı herkesin tanıdığı o ünlü çıktı! Bir yarışmadan diğerine atlıyor Murat Giresun...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta yarışan isimlerden biri ünlü çıktı. 17- 21 Ocak haftasındaki yarışmacılarından dikkat çeken Murat Giresun'un daha önce de ünlü programlarda yarıştığı ortaya çıktı. Ekranların artık tanıdık simalarından olan Giresun bir yarışmadan elenir elenmez diğer yarışmaya geçiş yapıyor. Kendisini mutfak şefi olarak tanıtan yarışmacı her fırsatta yemek konusunda kendisine oldukça güvendiğini dile getiriyor. Esprili bir kişiliğe sahip olan genç yarışmacı Yemekteyiz'de yaptığı yorumlarla da sık sık güldürüyor. İşte Yemekteyiz'in bu haftaki yeni yarışmacısı Murat hakkında bilgiler…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e damga vurdu! Bu haftaki yarışmacı herkesin tanıdığı o ünlü çıktı! Bir yarışmadan diğerine atlıyor Murat Giresun'u artı tanımayan yok. Son dönemlerde yarışma programlarında sıklıkla karşımıza çıkan 24 yaşındaki yarışmacı bu kez şansını Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında deniyor. Programın en çok merak edilen yarışmacısı diğer yarışmacıları her fırsatta eleştirmeyi de ihmal etmiyor. Yarışmacıların korkulu rüyası haline gelen iddialı isim hakkında merak edilenler haberimizde...
Tam adı Muhammet Murat Giresun olan 24 yaşındaki yarışmacı gerçek hayatında da mutfak şefliği yapıyor.
Chef's Arena yarışmasının ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında görülen Murat Giresun, daha önce katıldığı başka bir yarışmasında "Zafere giden yol çiçek bahçesinden geçmez.