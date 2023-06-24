Zuhal Topal'dan yeni paylaşım! Turp gibi oldu ülkeyi terk etti! 15 yıllık eşi ve 10 yaşındaki kızı ile... Geçen bayram hastanelik olmuştu!
Ünlü sunucu Zuhal Topal, geçtiğimiz bayram döneminde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Son olarak, Topal'ın Kıbrıs'tan yaptığı bir konum paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımına gelen yorumlar arasında ise çeşitli tepkiler yer aldı.
Ünlü sunucu Zuhal Topal'dan yeni paylaşım geldi. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Topal şimdilerde Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstleniyor. 1 çocuk annesi, 15 yıl önce Korhan Saygıner ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2013 yılında kızları Lina'yı kucaklarına almıştı. Zuhal Topal son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda hastanelik olmuştu. Sevenleri sağlık durumunu merak ederken ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bayram mesajlariniza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş.'' ifadelerine yer vermişti. İşte yeni paylaşımı...
Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Topal 2008 yılında Müzisyen Korhan Saygıner ile evlenmişti.
Çiftin Lina adında da bir kız çocuğu bulunuyor. Yemekteyiz' programı ile çok konuşulan ünlü sunucu geçtiğimiz bayram hastaneden paylaşım yaparak herkesi korkutmuştu.
46 yaşındaki ünlü isim paylaşımına ''Bayram mesajlariniza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim. 🧿🙏'' notunu düşmüştü.
Kurban Bayramı yaklaşırken Zuhal Topal'dan yeni paylaşım geldi. Kıbrıs'ta olduğunu bildiren Topal'a sosyal medyadan peş peşe yorumlar geldi.