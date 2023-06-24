Zuhal Topal’dan yeni paylaşım! Turp gibi oldu ülkeyi terk etti! 15 yıllık eşi ve 10 yaşındaki kızı ile... Geçen bayram hastanelik olmuştu!

Ünlü sunucu Zuhal Topal'dan yeni paylaşım geldi. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Topal şimdilerde Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstleniyor. 1 çocuk annesi, 15 yıl önce Korhan Saygıner ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2013 yılında kızları Lina'yı kucaklarına almıştı. Zuhal Topal son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda hastanelik olmuştu. Sevenleri sağlık durumunu merak ederken ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bayram mesajlariniza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş.'' ifadelerine yer vermişti. İşte yeni paylaşımı...