Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu.

Deniz Seki şöyle devam etti:

"Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk... Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem."