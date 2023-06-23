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Haberler Magazin Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu

Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu

Deniz Seki 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Doyamadım şarkısının hikayesini anlattı. Deniz Seki Doyamadım şarkısını sanıldığı gibi sevgilisine değil babasına yazdığını itiraf etti. "Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı." diyen Deniz Seki, annesiyle ilgili kahreden haberi de paylaştı.

23.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:42
Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de ’kansere yakalandı’ dedi acı haberi duyurdu

Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu.

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Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de ’kansere yakalandı’ dedi acı haberi duyurdu

Konuk olduğu bir programda özel açıklamalarda bulunan Deniz Seki, sevgilisine yazdığı zannedilen 'Doyamadım' şarkısını aslında babasına yazdığını belirtti ve şarkının hikayesini anlattı.

Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de ’kansere yakalandı’ dedi acı haberi duyurdu

"ANNE BABAYA KÜSÜLMEZ"

Seki, "Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm kokladım vedalaştım... Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı." dedi.

Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de ’kansere yakalandı’ dedi acı haberi duyurdu

Deniz Seki şöyle devam etti:

"Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk... Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem."

Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de ’kansere yakalandı’ dedi acı haberi duyurdu

Deniz Seki'nin anne ve babasıyla ilgili itirafı yürekleri sızlattı.

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