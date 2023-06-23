Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu
Deniz Seki 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Doyamadım şarkısının hikayesini anlattı. Deniz Seki Doyamadım şarkısını sanıldığı gibi sevgilisine değil babasına yazdığını itiraf etti. "Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı." diyen Deniz Seki, annesiyle ilgili kahreden haberi de paylaştı.
Deniz Seki Doyamadım şarkısını meğer onun için yazmış! Yıllar sonra itiraf etti üstüne bir de 'kansere yakalandı' dedi acı haberi duyurdu.
Konuk olduğu bir programda özel açıklamalarda bulunan Deniz Seki, sevgilisine yazdığı zannedilen 'Doyamadım' şarkısını aslında babasına yazdığını belirtti ve şarkının hikayesini anlattı.
"ANNE BABAYA KÜSÜLMEZ"
Seki, "Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm kokladım vedalaştım... Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı." dedi.
Deniz Seki şöyle devam etti:
"Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk... Bazen konuşabiliyor, ne olur bana kızım de anne diyorum, beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. 6 yıldır yatalak annem."