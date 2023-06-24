Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel'in oğlunun son haline bakın! "50 yaşında taş gibi hatunum" demişti

"OLAN BANA OLDU!"

"Estetiğiniz var mı?" sorusuna Bilginel, "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere taş gibi hatunum. Yıllarca 'Çok Avrupaisin' diyerek bana belli karakterleri vermiyorlardı, şimdi herkes Hollywood suratı yaptırıyor, olan bana oldu" yanıtını verdi.