Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel'in oğlunun son haline bakın! "50 yaşında taş gibi hatunum" demişti
2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel'im oğlu Kayra'nın son haline bakın.
24.06.2023 10:40 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:41
Uzun süre Phuket'te yaşayan Leyla Bilginel, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; Kız kardeşi Aylin Kömürcü ile alışverişe geldiklerini söyleyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.