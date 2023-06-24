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Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel'in oğlunun son haline bakın! "50 yaşında taş gibi hatunum" demişti

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel'im oğlu Kayra'nın son haline bakın.

24.06.2023 10:40 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:41
Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! 50 yaşında taş gibi hatunum demişti

2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönmüştü.

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Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! 50 yaşında taş gibi hatunum demişti

Kardeşi Aylin Kömürcü ile görüntülenen oyuncu, 'sosyal medya' ve 'estetik' sorularına çok konuşulacak cevaplar verirken, gelecek planlarından da bahsetti.

Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! 50 yaşında taş gibi hatunum demişti

Uzun süre Phuket'te yaşayan Leyla Bilginel, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; Kız kardeşi Aylin Kömürcü ile alışverişe geldiklerini söyleyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! 50 yaşında taş gibi hatunum demişti

"OLAN BANA OLDU!"

"Estetiğiniz var mı?" sorusuna Bilginel, "50 yaşındayım, gördüğünüz üzere taş gibi hatunum. Yıllarca 'Çok Avrupaisin' diyerek bana belli karakterleri vermiyorlardı, şimdi herkes Hollywood suratı yaptırıyor, olan bana oldu" yanıtını verdi.

Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel’in oğlu Kayra’nın son haline bakın! 50 yaşında taş gibi hatunum demişti

"ARTIK HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Estetiğin abartılmasından dert yanan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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